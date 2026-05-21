お笑いタレントの木村祐一（63）の妻で、女優・タレントの西方凌（45）が20日、自身のインスタグラムを更新。一家4人での沖縄移住生活終了とともに、東京での生活をスタートさせていることを報告した。「沖縄移住体験、満期を迎えて4月に東京へ戻ってきました」と報告。「息子は入学式も無事に終わり、お友だちと一緒に毎日元気に登校しています」とつづった。「ゴールデンウィークには、沖縄の友だちがJALの『キッズおでか