【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２０日、イランとの戦闘終結に向けた協議を巡り、「最終段階に入っている」と述べた。再攻撃に踏み切る構えは維持しながら、数日間はイランの対応を見極める考えを示した。トランプ氏はワシントン近郊で記者団に、「合意に至るか、少し厄介な措置をとるかのどちらかだ」とイランをけん制。イベント後にも取材に応じ、「瀬戸際だ。適切な回答が得られなければ