栃木で起きた強盗殺人事件。指示役とみられる夫婦は、スマホで通話しながら実行役の少年らにリアルタイムで指示を出していたとみられることが分かりました。【写真で見る】小中学生時代の容疑者夫婦「モテた」「真面目だった」と証言“ムードメーカー”指示役とみられる男同級生「いつかこんなことをするのでは…」事件の指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）。20日夜、学生時代の同級生が取材に応じました。海斗容疑者の学生