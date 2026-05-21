韓国スイーツ専門店「mindeulle（ミンドゥルレ）阿佐ヶ谷店」が、2026年5月22日にプレオープンします。インスタグラムのフォロワー限定で、22日16時から超お得なプレオープンイベントを実施します。可愛いスイーツばかり！インスタグラムアカウント（mindeulle_seoul）をフォローし、プレオープンイベントの投稿をスタッフに見せると、1人3個まで好きなスイーツを無料で楽しむことができます。ミンドゥルレには、韓国マカロンの「