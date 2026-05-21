アイサンテクノロジーは大幅反発。２０日取引終了後、２６年３月期の配当予想を３５円から３７円（前の期２５円）に増額修正すると発表した。子会社の不適切取引問題を巡る調査に伴い通期決算の数値確定前ではあるものの、財務状況や株主還元方針を勘案して決定したという。株主還元の姿勢を評価する見方が広がっているようだ。 出所：MINKABU PRESS