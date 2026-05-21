5月18日と19日、あなぶきアリーナ香川にて「B3 PLAYOFFS FINALS 2025-26」が行われ、立川ダイスが香川ファイブアローズに連勝し、B3リーグ 2025－26シーズンの年間優勝を達成した。 立川はレギュラーシーズンを30勝22敗の6位で終え、プレーオフへと進出。敵地に乗り込んだクォーターファイナルでさいたまブロンコス相手にGAME1を101－96、GAME2を108&#