マツモトが一時ストップ高の水準となる１０６０円に買われた。２０日の取引終了後、４月３０日時点で東証スタンダード市場の全ての上場維持基準に適合することになったと発表した。これを受け、東証は５月２１日付で監理銘柄（確認中）の指定を解除した。上場廃止リスクが後退したとの見方から買いが入ったようだ。昨年４月３０日時点では流通株式時価総額基準が不適合となっていたが、今回この基準を満たした。なお、東証