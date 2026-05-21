スターティアホールディングスは堅調な値動き。２０日取引終了後、子会社スターティアリードが電通システム（福島県本宮市）のＩＴインフラ関連事業を譲り受けると発表した。同企業が持つ福島県を中心とする豊富な顧客基盤を活用し、事業拡大につなげる狙いがある。 あわせて、子会社スターティアが昭文堂事務機（東京都足立区）からＩＴインフラ関連事業を譲り受けることも明らかにした。こ