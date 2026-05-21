今月（5月）17日、香川県三木町内に駐車中の車の中で女性の顔を殴るなどし、けがをさせた疑いで高松市の男が逮捕されました。 傷害容疑で逮捕されたのは、高松市木太町の専門学校生の男（24）です。警察によりますと、男は今月（5月）17日午前10時49分ごろから午後1時16分ごろまでの間、香川県三木町内に駐車中の乗用車の中で、香川県内に住む女性（23）の顔を拳で殴打するなどの暴行を加え、顔面打撲などのけがをさせた疑いが持