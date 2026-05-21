きのう（20日）岡山市北区で酒気帯びで車を運転した疑いで、岡山市北区東中央町の美容師の男（25）が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】美容師の男（25）を現行犯逮捕酒気帯びで車を運転した疑い「アルコールが抜けていると思い車を運転しました」容疑を否認 警察によりますと、男（25）は20日午後3時35分ごろ、岡山市北区津島南二丁目で酒気帯びの状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。 職務質問でア