午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９３、値下がり銘柄数は３３８、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、電気機器、銀行、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは鉱業、保険、海運など。 出所：MINKABU PRESS