6月19日より全国のIMAX劇場にて期間限定上映される宮粼駿監督作『魔女の宅急便』4KデジタルリマスターのIMAX予告が公開。また7月3日より2週間限定で4Kデジタルリマスター版の全国47都道府県・116館での拡大上映、および『魔女の宅急便』としては世界初となるDolby Cinema上映が11館で行われることが決定した。 参考：『魔女の宅急便』キキ＆トンボは“『名探偵コナン』コンビ”知ると見方が変わる小ネタ5選