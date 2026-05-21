広済堂ホールディングスがストップ高の水準となる７５８円でカイ気配のまま張り付いている。ＦＡＣＴＡオンラインが２１日、広済堂ＨＤが、東京２３区の火葬の約７割を担う「東京博善」を売却する意向を固め、特別区長会に説明する準備を進めているという、と報じた。買い手には米ＫＫＲ＜KKR＞などの名前が浮上しており、買収額は「１５００億～１８００億円にのぼる」と伝えている。記事内容に反応した買いが集ま