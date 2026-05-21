瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雲が広がり、雷雨になっているところがあります。昼過ぎ以降も断続的に雨が降るでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山で28度、津山で25度、高松で27度の予想です。20日よりも気温が低くなりますが、ジメジメとした体感が続きます。 22日は湿った空気の影響で曇りになり、岡山県北部では明け方から朝は雨が降るでしょう。朝の最低気温は