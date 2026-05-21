だから古巣復帰を辞退したのだろうか。かつて大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸し、現在は米マイナーリーグでプレーする韓国人投手がAAAで今シーズン初勝利を挙げた。【写真】大谷に「当てなければ」韓国人投手の炎上発言デトロイト・タイガース傘下マイナーAAAのトレド・マッドヘンズに所属するコ・ウソクは、5月21日（日本時間）に行われたインディアナポリス・インディアンズ（ピッツバーグ・パイレーツ傘下）とのダブル