名門セルティックの前田大然がチームメートから敬意を払われていることの証だろう。専門サイト『Celts Are Here』によると、セルティックの新星FWカラム・オスマンドが前田を称賛した。世界でも類まれなクオリティを持つとたたえている。オスマンドは『Celtic TV』で、コーチングスタッフとコミュニケーションをとっていると話したうえで、「ピッチ上のことについて話すなら、相手はダイゼンだろうね」と述べた。「ダイゼン