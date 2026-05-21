エディオンは5月22日に、プライベートブランド「e angle」から発売されるサーキュレーター「ANGL-AFA15-A-W／GY／PB」の販売を、「エディオン」全店および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」で開始する。カラーは、ホワイト、グレー、ピンクベージュの3色。価格は6980円。●前後のガード、羽根を簡単に外せてお手入れしやすい「ANGL-AFA15-A-W／GY／PB」は、上下首振りと左右首振りが独立したボタンで操作で