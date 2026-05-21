アトレティコ・マドリードが、ブラジル代表MFジョアン・ゴメスの獲得に関してウルヴァーハンプトン（ウルブス）と原則合意に達したほか、マンチェスター・シティを今季限りで退団する予定のポルトガル代表MFベルナルド・シウバ、チェルシーのスペイン代表DFマルク・ククレジャの2名に関心を示しているという。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。報道によると、アトレティコ・マドリードはジョアン・ゴメ