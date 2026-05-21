現地５月20日、U-17日本代表はサウジアラビア・ジェッダ市内でトレーニングを行なった。U-17アジアカップの準決勝は試合終了間際の劇的なゴールで１−１とし、最後はPK戦でウズベキスタンを撃破。あまりにもドラマチックな終わり方にチームの勢いは増し、22日に控える中国との決勝戦に向けてモチベーションがさらに高まったのは言うまでもない。20日の練習は疲労度を考慮し、前日の先発組を中心に室内でリカバリーとなり、今大