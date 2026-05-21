【動画】「眩しい～！」Stray Kidsフィリックスと高石あかりの2ショット、会場での様子①②③【写真】フィリックスのホワイトコーデ①② Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）と俳優の高石あかり（高ははしごだかが正式表記）の2ショットがキャッチされ、「美しすぎる」と話題を集めている。 ■Stray Kidsフィリックスと高石あかり、ルイ・ヴィトンショー会場で対