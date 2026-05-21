【写真】Mrs. GREEN APPLE “青りんごの日”の記念ショット（全2枚）／大森元貴が公開した若井滉斗＆藤澤涼架との3ショット Mrs. GREEN APPLEの公式Xが5月20日、「#青りんごの日」として投稿を更新。初ライブから13周年を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。 ■Mrs. GREEN APPLE、“青りんごの日”に記念ショット公開 Mrs. GREEN APPLEは、「初めてライブを行った2013年5月20日。大切なこの日を #青り