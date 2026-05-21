21日11時現在の日経平均株価は前日比2063.47円（3.45％）高の6万1867.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1193、値下がりは338、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を802.92円押し上げている。次いで東エレク が215.21円、イビデン が160.57円、アドテスト が126.71円、ＴＤＫ が124.70円と続く。 マイナス寄与度は53.1