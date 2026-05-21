台湾メディアのETtodayは20日、今年4月の訪日台湾人数が過去最多を記録したと報じた。日本政府観光局（JNTO）の同日の発表によると、2026年4月の訪日外国人客数は前年同月比5．5％減の約369万2200人となった。記事は、「中国人旅行客の大幅減少に加え、最近ますます悪化し混乱が続く中東情勢も、今後数カ月にわたり国際線の運航や世界の旅行需要に影響を与える可能性がある」と伝えた。国・地域別では韓国が同21．7％増の87万8600