2026年5月28日、新しい"防災気象情報"へ これまで、気象庁が大雨のときに発表してきた大雨警報や土砂災害警戒情報、氾濫危険情報などは、名称に統一感がなく複雑で、避難行動との関係が分かりにくいという課題がありました。 【写真を見る】"防災気象情報が変わります" RKKテレビとラジオで放送開始動画・音声データを熊本県内の全自治体に無償提供も そこで、梅雨時を迎える5月28日を境に、4分類・レベル5までに再編し