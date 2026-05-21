俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショー「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin北近江・賤ヶ岳」が今月17日、滋賀県長浜市の木之本スティックホールで行われ、藤堂高虎役の俳優・佳久創（35）石田三成役の俳優・松本怜生（26）加藤清正役の俳優・伊藤絃（23）平野長泰役の俳優・西山潤（27）が登壇した。NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナ