ガストではきょう21日から、人気メニュー20品を対象にした「26％OFF人気メニュークーポンフェス」がスタートした。昨年約130万食を販売した「海老と蒸し鶏のコク旨冷麺」の復活に加え、新作「純氷かき氷」も登場。人気メニューの値引きと初夏限定商品をそろえ、暑さが増す季節の需要を取り込む。【画像】あれもこれも！昨年約130万食販売した冷麺ほか”26％OFF”対象メニュー今回のクーポンフェスは、人気グリルメニューや麺類