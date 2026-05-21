歌手・俳優の南野陽子（５８）が２０日、都内で行われた映画「免許返納！？」（６月１９日公開）の舞台あいさつに主演の舘ひろし（７６）らと登壇。舘のヒット曲「泣かないで」をフルコーラスでデュエットしたことを回想した。赤色の肩だしドレスで登場したスナックのママ役の南野は「めちゃくちゃ得な役だと思いませんか。舘さんと歌えるなんてと思ってドキドキしてラッキーって」と喜んだ。舘は「ナンノ（南野）の方がうま