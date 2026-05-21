“ロジャー”の愛称で親しまれたドラマー、高橋和久さんが亡くなったことがわかった。享年64。20日、本人のSNSを通じて遺族が報告した。高橋さんは2022年に肺がんであることを公表。以降は治療を続けながら音楽活動を行っていた。【写真】ドラマー、高橋ロジャー和久さんが死去遺族からの報告全文投稿では「かねてより病気療養中だった夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いましたことをご報告いたします」