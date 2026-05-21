付き合って1年を迎えたカップルの彼氏が、彼女とのラブラブエピソードを明かす一幕があった。【映像】可愛すぎる彼女の家での様子ABEMAにて5月20日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#56では『今日好き』メンバーの中で真のモテ男は誰なのかを決める、新企画「モテ-1 グランプリ」が開催された。この企画に参加したかなと（河村叶翔）は、「最近、り