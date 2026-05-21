【ロンドン＝横堀裕也】英政府は２０日、ロシア産原油を第三国で精製した石油製品の輸入を禁止する制裁の対象から、ジェット燃料とディーゼル燃料を除外した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴う供給不安と価格上昇を踏まえた「暫定的な措置」と説明している。野党は「対露制裁の緩和だ」と猛反発している。英政府は対露追加制裁の一環として昨年１０月、露産原油をもとに第三国で精製された石油製品の禁輸措置を発表していた。