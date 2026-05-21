２０日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、漫画界の巨匠がまさかの登場でネットも騒然となった。この日は「電話越し似顔絵選手権」を開始。モデルとなる人が直接電話で自分の特徴を伝え、それを挑戦者達が描き、１０人のモデルの中から探し出す…という企画。岡野陽一、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、マユリカ・阪本が、書き手を選び、モデルを当てれば得点が入る。この書き手の中に、まさかの漫画