20日、都内で映画『免許返納!?』のプレミアイベントが行われ、主演を務めた俳優の舘ひろし（76）と西野七瀬（31）ら豪華出演陣が登壇した。【映像】ドレス姿の西野七瀬＆舘ひろしの華麗なエスコート今作は、自他ともに認める映画スターである舘演じる南条弘が、70歳を迎えたある日、とあるコメントを発端に誤解が誤解を生み、免許返納を迫られる羽目になるノンストップドライブコメディだ。舘「30年ぶりにまたスター南条がスク