フリーアナウンサー森本毅郎（86）が21日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ！」（月〜金曜午前6時半）に生出演。20日の党首討論について言及した。トップバッターで質問に立った国民民主党の玉木雄一郎代表と高市早苗首相のやりとりについてツッコミを入れた。高市首相は「玉木代表は、ガソリン暫定税率廃止にとても共感したし、いっしょにやった仲間」などと語った。2人のやりとりに対し、森本は「下手