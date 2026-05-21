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【G512 X 75/98】 6月11日 発売予定 価格G512 X 75：32,780円 G512 X 98：36,080円 【Palmrest 75/98】 7月16日 発売予定 価格Palmrest 75：6,490円 Palmrest 98：7,480円 ロジクールは、ゲーミングキーボード「G512 X」シリーズを6月11日に発売する。価格は32,780円より。