筆者の体験談です。私は長男の通う障害福祉事業所から、退所を促す言葉をかけられ続けていました。しかしある日、支援員の怒声を聞いたという証言。不安を抱えた母親が仲間を集めようと動き出しますが、当日集まったのは……。 繰り返す退所勧告 私の長男には重度の知的障害があります。 現在、養護学校の高等部を卒業して障害福祉事業所に通所し、日常生活に必要なルール等を学んでいます。しかし、ルールを