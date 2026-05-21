「プラダを着た悪魔2」に出演している俳優メリル・ストリープの真のかっこよさを2026年5月20日放送の「情報LIVEミヤネ屋」（日本テレビ系）が取り上げた。日本では1日から公開され、観客動員は悪くない。17日時点で全世界興行収入約860億円と大ヒットをとばしている。MCの宮根誠司さんが注目したのは、主演俳優陣のギャラだった。ギャラの同額契約はメリル・ストリープの主導かトップファッション誌「ランウェイ」のカリスマ編集長