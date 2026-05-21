「習近平詣で」の様相だ。米国のトランプ大統領が国賓訪中を終えた4日後、ロシアのプーチン大統領が1泊2日の日程で国賓訪中。20日、習近平国家主席と8カ月ぶりに対面で首脳会談した。「全面戦略協力の強化」に向けた共同文書に署名するなど、結束を誇示したように見えるものの、同床異夢の雰囲気が漂う。【もっと読む】5月中旬にも大きな山場 米・イラン戦争の鍵を握るのは習近平今年は「中ロ善隣友好協力条約」調印から25年の節