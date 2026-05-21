ブレーメンGK長田澪がフライブルクへドイツ1部ブレーメンに所属するGK長田澪（ミオ・バックハウス）が同1部フライブルクへの移籍で合意に達したと伝えられている。22歳の長田は今季のブンデスリーガで32試合に出場。GKのレギュラーとして1年を通して活躍した。ブレーメンは残留争いに巻き込まれたが、最終的には15位で残留を決めた。ドイツ「スカイ・スポーツ」のレポーターで移籍市場に精通するフロリアン・プリテンバーク