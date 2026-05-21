お笑い芸人・中山功太（45）による"いじめ告発"が大きな波紋を呼んでいる。中山は5月5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」で、10年にわたる先輩からのいじめ行為を告発。実名は伏せていたものの、相手はサバンナ高橋茂雄（50）ではないか、と大きな話題になった。【写真】性的暴行公判中の元ジャンポケ斉藤慎二被告をバウムクーヘン販売店で直撃！ 「取材拒否」も笑顔でポーズの裏これを受け、高橋は「今回の中