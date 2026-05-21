スキンケアブランド「Yunth」から、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』の特別デザインが登場。人気の美容液3種が数量限定のパッケージで新たに発売されます☆ Yunth(ユンス) ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』特別デザイン 発売日：2026年6月11日(木)より順次販売場所：全国のバラエティストア（ロフト、ハンズ、PLAZAなど） Aiロボティクスが展開するスキンケアブ