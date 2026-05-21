記事ポイントGDF-8組換えタンパク質はSDS-PAGE・SEC-MALSによる多重検証を経て純度95%以上を達成独自のマルチ因子検出技術で実験工程を2時間以内に短縮、サンプル使用量を50〜90%削減27,000種類以上の検証済み抗体ライブラリで高級バイオ試薬の国際寡占状況を緩和 世界的に肥満が公衆衛生上の重大な課題となるなか、代謝・肥満研究を支えるバイオ試薬への需要が急増しています。米国ヒューストンを本拠地とするCloud-Cloneは