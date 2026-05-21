大相撲の東前頭１０枚目で元大関・朝乃山（高砂）が夏場所１２日目の２１日、日本相撲協会に休場を届け出た。ここまで７勝４敗と勝ち越しに王手をかけていた。１２日目の対戦相手の琴栄峰（佐渡ケ嶽）は不戦勝となる。師匠の高砂親方（元関脇・朝赤龍）によると、１１日目の翔猿（追手風）戦で足の親指を負傷したという。「今朝起きて様子を見たら、腫れてていて四股も踏めない。調子は良かったと思うし、場所前からいい状態だ