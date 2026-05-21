記事ポイント常陸国出雲大社が「ソニー神社事案」に関してOHCHR（国連人権高等弁務官事務所）特別手続へ情報提供を実施ソニーグループ株式会社への書面照会に対し、令和8年5月18日午後5時の回答期限までに書面回答は到達していない「ソニー神社事案」とは別案件の継承・再建プロジェクトとして進められた天乃鳥舟神社が令和8年5月7日に竣功し、竣功祭が執り行われた 茨城県笠間市に鎮座する宗教法人・常陸国出雲大社は、「ソ