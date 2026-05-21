ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の女優・柏木由紀子（７８）が、友人の女優・酒井和歌子（７７）との時間をシェアした。柏木は２１日までに自身のインスタグラムで「なんと出会って６８年！」と始め、ムービーを公開。「いつも、服の色も自然とリンクするのは仲良しの証拠でしょうか？！いつも楽しい時間をありがとう」とつづると、イエローのカーディガンに白のパンツをあわせた柏木と、オレンジのシ