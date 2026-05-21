記事ポイント北海道限定で累計22万個を販売した『北海道 山わさび豆腐』が2026年6月より全国展開を開始します10種類から厳選した山わさびを別添えし、二段熟成のおぼろ豆腐と北海道産昆布だしつゆをセットにした250g入りですヤオコー148店舗・小売店の北海道フェア・楽天市場での取り扱いが予定されています 北海道産の山わさびと昆布だしを組み合わせた豆腐が、道内限定から全国へ解禁されます。オシキリ食品が手がける『北