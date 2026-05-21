中国の中部や南西部で17日から激しい雨が降り、大規模な洪水が発生した。貴州省では車が濁流に流され、湖北省では水没しそうな建物から住人を救助する一部始終が撮影された。中国国内では、これまでに少なくとも20人が死亡している。車を押し流す濁流カメラがとらえたのは、中国・南西部の貴州省で19日に記録された、車が濁流に流される瞬間だ。止まっていた車がプカプカと浮き始め、直立するような形になった。前の部分が完全に沈