ホンダは21日、22日に発売する新型の小型EV「Super-ONE」（スーパーワン）について、339万200円（税込）で販売すると発表した。航続距離は274kmで、5段階の走行モードを取り入れた。「BOOSTモード」では最大出力が上がるほか、EVでありながらエンジンの音や、ギアチェンジの振動を再現した。メインターゲットと位置づける50代から60代の「クルマ好き世代」を取り込みたいねらい。ホンダは2025年度の決算で、EV関連の投資の見直しな