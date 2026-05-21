アメリカの半導体大手エヌビディアは20日、今年2月から4月期の決算を発表し、純利益が前の年の同じ時期と比べておよそ3倍となるなど、売上高・純利益ともに過去最高を更新しました。エヌビディアが20日に発表した今年2月から4月期の決算では、売上高は前の年の同じ時期と比べ85％増の816億1500万ドル、日本円でおよそ12兆9700億円でした。純利益はおよそ3倍となる583億2100万ドル、日本円でおよそ9兆2700億円で、売上高・純利益と