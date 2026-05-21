NHK大阪放送局は21日、2026年度後期連続テレビ小説『ブラッサム』の出演者第4弾を発表し、主人公・葉野珠の幼少期を村上蘭が演じることを明らかにした。あわせて、脚本には櫻井剛に加え、小松與志子が参加することも発表された。【写真】ヒロイン家族の3ショットを公開！同作は、明治から昭和を駆け抜けた作家・宇野千代をモデルにした物語。石橋静河が主人公・葉野珠を演じ、国仲涼子が継母・葉野リョウ役、渡部篤郎が父・葉