タレントのスザンヌ（39）が21日までに自身のインスタグラムを更新。息子の運動会のために作ったお弁当を公開した。「さいきんのうれしいあれこれ」と題し、最近のうれしかった出来事を複数報告。その中で「息子中学校はじめての運動会」とつづり、お弁当の写真を投稿した。お弁当には卵焼きやウィンナー、いちごなどが彩り豊かに詰められている。スザンヌは「いつものお弁当だけど卵焼きが上手にできてうれしいな」と上機嫌